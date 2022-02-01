Голосуем за Тюмень на конкурсе "Город России-2022"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает на 30 позицию в голосовании "Город России-2022". Самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны россияне выбирают, начиная с 2012 года.

В списке для голосования на сайте город-россии.рф - 83 крупных города. Для голосования не нужны регистрация и смс-подтверждения. Возрастных ограничений также нет.

До конца года можно голосовать ежедневно: с одного IP-адреса в сутки принимается один голос, сообщает "Вслух.ру". Итоги голосования подведут 30 декабря.

По итогам 2021 года Тюмень заняла 15 место.