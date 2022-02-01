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Луиза Носкова: олимпийская история вершилась у нас на глазах

Спорт, 17:30 13 февраля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

С золотыми медалями Зимней Олимпиады в Пекине тюменских лыжников Дениса Спицова и Татьяну Сорину поздравила олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

"Успехи наших ребят - и Татьяны Сориной, и Дениса Спицова - говорят сами за себя. Ждем новых побед!", - сказала Луиза Носкова.

Напомним, 12 февраля Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км. Денис Спицов 13 февраля в составе российской сборной победил в эстафете 4х10 км.

Евгений Бабенко

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# Денис Спицов , Луиза Носкова , олимпиада , Татьяна Сорина

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