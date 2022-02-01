Тюменские поисковики представили выставку артефактов в ТВВИКУ

| Фото: Областного поискового центра им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областного поискового центра им. Артура Ольховского ВКонтакте

Цикл просветительских мероприятий в рамках акции "Нам доверена память" проведут специалисты и добровольцы Областного поискового центра им. Артура Ольховского в образовательных учреждениях Тюмени в феврале и марте. Одними из участников акции стали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает центр.

Поисковики провели для курсантов интерактивный урок "Великая Отечественная война в вопросах и ответах" и викторину "Тюмень-тыловая".

Они также показали экипировку участников полевых поисковых экспедиций и провели экскурсию пр передвижному музею "Эхо войны" – выставке артефактов, найденных поисковыми отрядами на местах сражений и отреставрированных для дальнейшего хранения.

Тюменские поисковики продолжат проводить мероприятия в школах города после окончания дистанционного формата обучения.