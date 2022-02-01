Из-за долга по алиментам тюменец лишился дорогой иномарки

| Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

Тюменец, задолжавший сыновьям алименты на 600 тыс. рублей, лишился внедорожника Mitsubishi, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Изучив имущественное положение должника, сотрудники отдела судебных приставов выяснили, что тюменец официально не трудоустроен, его счета в банках пусты, но в собственности у него имеется дорогой автомобиль. На транспортное средство было наложен арест.

Судебные приставы установили местонахождение внедорожника и составили акты описи и ареста имущества. Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку, однако внедорожник так и не был продан.

Поэтому судебный пристав предложил бывшей супруге должника принять автомобиль в счет погашения долга по алиментам. Женщина приняла иномарку. Текущие выплаты по алиментам будут удерживаться из зарплаты мужчины, который после изъятия автомобиля трудоустроился официально.