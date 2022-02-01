Тобольский "Ангел Сибири" дважды переиграл хоккеистов из Серова

| Фото: со страницы Максима Афанасьев в инстаграм | Фото: со страницы Максима Афанасьев в инстаграм

Тобольский хоккейный клуб "Ангел Сибири" одержал две победы в первенстве УФО среди юношей 2004 года рождения.

На домашней арене тоболяки оказались сильнее "Металлурга" из Серова. Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 11:3.

Во второй игре сибиряки выиграли - 5:2. Счет на 13 минуте открыли гости. Тоболяки смогли отыграться в середине второго периода усилиями Кирилла Санникова. Через три минуты Антон Сафронов вывел тоболяков вперед, но в следующей атаке гости восстановили разницу в счете. За пять минут до конца периода Игорь Петренко забросил третью шайбу хозяев - 3:2. В третьем периоде "Ангел Сибири" забил еще дважды. Дубль оформил Санников, еще раз отличился Артем Патоцкий.

"Ангел Сибири" занимает первое место в своей зоне первенства УФО, набрав 48 очков. В следующем туре тоболяки примут "Ямал" из Салехарда. Игры пройдут в СК "Кристалл" 19 и 20 февраля.

Евгений Новоселов