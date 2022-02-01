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Житель Тюменской области похитил у соседки чугунную плиту и флягу

Происшествия, 17:45 14 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже чугунных изделий из частного дома, задержали в Ярково, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Из дома 57-летней жительницы села неизвестный похитил алюминиевую флягу, чугунную плиту, дверцу и вьюшку от печи. Сумма ущерба составила 3 тыс. 500 рублей.

Под подозрение попал неработающий 50-летний местный житель. Мужчина проник в чужое жилище, похитил металлические изделия, погрузил их на сани и отвез в пункт приема металлолома. На вырученные 1 тыс. рублей приобрел сигареты, алкоголь и продукты.

Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# кража , Ярково

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