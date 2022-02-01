В Тобольске в новом арт-пространстве обсуждают книги и проводят уроки актерского мастерства

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Творческое пространство "Книги Кофе Разговоры" открылось в Тобольске. Гости могут общаться в неформальной обстановке и посетить уроки сценической речи, актерского мастерства, творческие мастер-классы, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Основным двигателем проекта стала предприниматель, мама четырех детей Ольга Кийко. В ноябре 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" она прошла Школу социального предпринимательства Центра "Мой бизнес". Представила комиссии проект детского Youtube-канала про книги, главным героем и действующим лицом которого стал ее 12-летний сын Матвей. Идея была высоко оценена экспертами и получила грант от СИБУРа, а также специальный приз от Фонда региональных и социальных программ "Наше будущее".

Ольга поняла, что в Матвею не хватает медийных компетенций для запуска канала. Она подключила к проекту радиоведущую, режиссера, педагога по сценической речи из Санкт-Петербурга Юлию Полтарак. Она помогла Матвею с режиссурой, сценариями эфиров, монтажом и научила правильно доносить своим мысли, используя ораторское мастерство.

В декабре канал "Читай — не хочу" запустился. В "копилке" Матвея уже 135 книг, а на канал подписалось 62 человека.

"Большинство одноклассников в школе обсуждают с учителем рассказы только для того, чтобы не поставили двойку, — рассказал Матвей. — Я этого искренне не понимаю и приглашаю всех на мой канал. А за подписку дарю круассан, потому что дарить подарок — это хороший повод познакомиться".

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

К открытию творческого пространства "Книги Кофе Разговоры" приурочили фестиваль-презентацию любимой книги "Читай не хочу", на которую пришли школьные учителя, педагоги детского сада и другие тоболяки. Победителем среди взрослых стал тобольский спортсмен Евгений Халангот. Презентацию книг детьми-участниками фестиваля из-за эпидемиологической ситуации пока пришлось отложить.

"Я поняла, что проект будет жить и развиваться, как точка присутствия в городе, когда собралась команда, — делится предприниматель Ольга Кийко. — Мы уже запланировали несколько постоянных активностей на территории пространства. Это будут очные и онлайн-занятия по актерскому мастерству с Юлией Полтарак, подготовка к школе и английский литературный клуб. К нам подключился Алексей Лалаев, актер Тобольского драматического театра. Это значит, что мы стали еще сильнее".

Для домашней студии видеоблогинга семья Кийко закупила оборудование давно, теперь студия существует в рамках творческого пространства "Книги Кофе Разговоры". На платформе видеостудии дети начнут создавать полезный контент, в том числе обзоры книг и культурных мероприятий города.