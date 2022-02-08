В Тобольске многодетная мама организовала книжный проект "Читай не хочу"

| Фото: из личного архива Ольги Кийко | Фото: из личного архива Ольги Кийко

Проект "Читай не хочу", направленный на популяризацию чтения, презентовали в Тобольске.

Как рассказала автор идеи Ольга Кийко, проект в большей степени направлен на детей, чтобы они меньше времени проводили в гаджетах.

"Я - многодетная мама, в нашей семье четверо детей. Старший сын Матвей любит читать. Но в окружении нет детей, с кем бы он мог обсудить прочитанное. Так родился первый проект "Читающий Матвей" на Youtube, где сын делает книжные обзоры. Сейчас в планах открыть видеостудию, где и другие дети смогут создавать полезный контент: о книгах, музеях и выставках. Попробуем вытащить детей из гаджетов через гаджеты", - рассказала Ольга Кийко.

Книжный клуб для школьников организован на территории арт-пространства "Книги, кофе, разговоры". Здесь планируется реализовать сразу несколько направлений. Детей ждут занятия в студии актерского мастерства и сценической речи. Часть занятий пройдет в музеях и театре. Сценическую речь и ораторское мастерство намерена преподавать сценарист и педагог из Санкт Петербурга Юлия Полтарак. В студии актерского мастерства с ребятами будет заниматься актер Тобольского драматического театра Алексей Лалаев.

Кроме того, на базе клуба откроется студия раннего речевого развития "Я - гений" для малышей дошкольного возраста. Занятия будет вести педагог Наталья Шилохвостова.

В книжный клуб смогут приходить и взрослые посетители. На полках отведено место литературе для мам и пап. Постепенно полки наполнятся книжными сувенирами, и у гостей появится возможность собрать подарочный бокс.

Проект "Читай не хочу" стартовал фестивалем "Презентация любимый книги среди взрослых. Гран-при мероприятия выиграл профессиональный тренер по баскетболу Евгений Халангот. Спортсмен увлек всю аудиторию так, что каждый захотел прочитать книгу, о которой он рассказывал.

Евгений Новоселов