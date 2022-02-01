Первая тренировка по керлингу на колясках прошла в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Тренировка для спортсменов-любителей с ограниченными возможностями прошла в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Инициатором регулярных занятий стали участники тюменского спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс".

"С клубом "Шанс" мы взаимодействуем давно, у нас много совместных проектов. Керлинг – непростой вид спорта, но ребята настроены серьезно, и я уверена, что у них все получится. Но самое важное – и секция в этом тоже помогает – чтобы люди с инвалидностью сегодня не закрывались дома, а выходили на мероприятия, на спортивные площадки: занимались, общались, поддерживали физическую форму и хорошее настроение", – отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, координатор проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Швецова.

Секция по керлингу на колясках заработала на базе ледовой арены "Титан". Теперь занятия будут проходить регулярно, раз в неделю. Тренером для всех желающих освоить паралимпийский вид спорта станет вице-президент федерации керлинга Тюменской области Константин Пережогин.

"Мы рады, что получилось реализовать нашу идею, потому что желающих заниматься этим спортом у нас в городе действительно много. Конечно, работа предстоит большая, нужно решить некоторые технические вопросы, но мы будем тренироваться и стремиться к высоким результатам. Керлинг на колясках – паралимпийский вид спорта. В чемпионатах России участвует по 8-10 команд, и шансы заявить о себе у нас хорошие", – уверен председатель "Шанса" Никита Меркушин.

Летом прошлого года в Тюмени уже проходил турнир по керлингу для людей с инвалидностью. В нем участвовали 24 человека. Оказалось, что желающих всерьез заниматься этим видом спорта – немало. Тогда турнир судил старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин. Теперь он оказывает большую поддержку тюменским керлингистам.