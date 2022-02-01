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Тюменский огнеборец показывает тушение пожаров от первого лица

Общество, 15:18 15 февраля 2022

скриншот с видео Владимира Кондратьева | Фото: скриншот с видео Владимира Кондратьева

Видео процесса тушения пожаров, записанные от первого лица тюменским огнеборцем Владимиром Кондратьевым, публикуют в социальных сетях регионального ГУ МЧС России по Тюменской области.

Найти ролики пожарного 123 пожарно-спасательной части, старшего сержанта внутренней службы Владимира Кондратьева можно в рубрике #глазамиМЧС. Пока видео публикуют раз в неделю.

На первом ролике показано тушение маршрутного такси, которое вспыхнуло неподалеку от ДК "Железнодорожник" 27 января.

"Владимир Кондратьев напрямую работает на происшествиях, находится в дежурном карауле, выезжает на ликвидацию пожаров, последствий дорожных аварий, помощь населению. Он фиксирует все с помощью экстремальной камеры, закрепленной на каске, и делится потом с нами и своими подписчиками видеосъемкой", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

У Владимира Кондратьева накопилось не менее десяти работ, снятых с пожаров, произошедших за последнее время.

Как отмечает Александр Зубарев, только в Instagram последнее видео огнеборца собрало более тысячи просмотров и более ста лайков. Также видео хорошо посмотрели на страницах ведомства во ВКонтакте, Одноклассниках, на Facebook.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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