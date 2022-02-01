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Первые в России демо-румы оборудовали тюменские ученые в Салехарде

Общество, 13:10 15 февраля 2022

tyumsmu.ru

Два демонстрационных зала с установленной системой антропоцентрического освещения в рамках реализации проекта "Свет Арктики" появились в Салехарде, сообщается на сайте Тюменского государственного медицинского университета.

"Это первая в России комбинированная световая система, включающая в себя не просто биодинамическое освещение, которое подстраивается под биоритмы человека, но и систему имитации естественного света", - отмечено в сообщении.

На Ямале в исследовании системы участвуют более 110 добровольцев.

Комбинированное световое оборудование представляет собой один основной светильник и три дополнительных.

Дополнительные светильники создают фоновое освещение и могут менять световую температуру – от холодного к теплому свету, и интенсивность освещения – от более яркого к более тусклому. Основной же светильник, помимо этих функций, также имитирует естественный дневной свет.

Это, по словам генерального директора ООО "Студия светодизайна" Сергея Сизогор, очень актуально для жителей приполярных и заполярных регионов. "Эта имитация дневного света помогает избежать сезонных депрессий, благотворно воздействуя и на биоритмы, и на психическое здоровье", – пояснил он.

Установка светового оборудования в домах и на рабочих местах участников проекта запланирована на начало 2023 года.

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# Арктика , освещение , Тюменский медицинский университет

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