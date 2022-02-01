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Тюменцев приглашают стать общественными наблюдателями мониторинга ЕГЭ

Общество, 17:30 15 февраля 2022

www.ruy.ru | Фото: www.ruy.ru

Набор федеральных общественных наблюдателей для мониторинга государственной итоговой аттестации в 2022 году стартовал 15 февраля, сообщает Российский союз молодежи. Презентация проекта состоялась в 84 субъектах Российской Федерации. Планируется обучение около 10 тыс. молодых людей. Набор завершится 1 марта.

В 2022 году корпус планирует обеспечить мониторинг как с присутствием наблюдателей на пунктах проведения ГИА, так и онлайн. Также идет отбор федеральных экспертов и работа над открытием новых ситуационно-информационных центров для работы онлайн-наблюдателей.

По итогам информационной кампании будет проведено обучение и отбор федеральных общественных наблюдателей, которые будут осуществлять наблюдение за ходом проведения экзаменов в пунктах их проведения в досрочный, основной и дополнительный периоды.

В 2022 году процедура отбора общественных наблюдателей отличается от прошлых лет: подать заявку на участие в проекте можно только один раз – с 14 по 25 февраля.

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# ЕГЭ

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