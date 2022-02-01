Ишимский "АминоСиб" произвел глютена на 20 % больше собственных производственных мощностей

| Фото: агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" агрохолдинга "Юбилейный" превысил собственные производственные мощности по глютену на 20 % в 2021 году. По лизину и этанолу работа идет с максимальной загрузкой, сообщила специалист предприятия по работе со СМИ Вера Казанцева.

По ее словам, за прошлый год компания увеличила производственные показатели по всем направлениям деятельности. Свинокомплекс произвел 213 тыс. голов животных, что на 1,7 % больше, чем в 2020 году. На мясокомбинате выросло производство колбасы и полуфабрикатов на 7,5 %, что составило 13, 7 тыс. тонн.

Сегодня на предприятиях агрохолдинга трудятся 1 тыс. 915 человек.

Напомним, "Юбилейный" начал реализацию нового инвестпроекта по строительству завода по глубокой переработке гороха. Используемая технология и производимые продукты не имеют аналогов в России.

Инна Кондрашкина