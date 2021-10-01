"Протеинсиб" вложит 7 млрд рублей в строительство завода по глубокой переработке гороха в Ишиме

admtyumen.ru admtyumen.ru

Завод по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн в год построит АО "Протеинсиб" в Ишимском районе. Инвестиции компании строительство завода составят более 7 млрд рублей, будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и директор компании Сергей Мамонтов.

"Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг "Юбилейный" – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране", – отметил губернатор.

Новое производство станет серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции.

Сергей Мамонтов поблагодарил губернатора и правительство области за доверие и поддержку инвестпроекта.

"Успех нашей компании во многом связан с эффективным взаимодействием бизнеса и власти. Тюменская область всегда славилась инновациями. Наш проект продолжает эту славную традицию. Используемая технология, производимые продукты не имеют аналогов в России", – заявил руководитель компании "Протеинсиб".

Правительство Тюменской области готово оказывать максимальное содействие реализации инвестиционных проектов по созданию на территории региона современных производств, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко