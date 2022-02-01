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Тюменский мастер нашла новых покупателей бижутерии после консультации в центре "Мой бизнес"

Экономика, 12:56 16 февраля 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram

4 тыс. 800 предпринимателей обратились в тюменский центр "Мой бизнес" в 2021 году. Мастера по изготовлению бижутерии Ирину Хабибуллину волновал вопрос о том, как расширить географию продаж, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприниматель обратилась за помощью после того, как бизнес начал расширяться и потребовались новые рынки сбыта. В центре "Мой бизнес" ее проинструктировали и помогли выйти на Ozon.

"Я получила комплексную, емкую консультацию, она продолжалась около недели. Если бы я самостоятельно разбиралась в этом вопросе, то потратила не один месяц", - считает Ирина.

Инвестиционное агентство напоминает, что в центре "Мой бизнес" можно бесплатно проконсультироваться по продвижению, маркетингу, построению личного бренда предпринимателя. Помогают и с бесплатной рекламой в СМИ, продвигая товары и услуги. Выводят на российские электронные торговые площадки Wildberries, Ozon, Сбермаркет. Всего в 2021 году по этому направлению поддержку получили 203 предпринимателя.

В 2022 году появится возможность изготовления красивых презентаций о предприятии.

В числе услуг центра "Мой бизнес" также образовательные проекты, упаковка франшиз, развитие сельского бизнеса, помощь в регистрации интеллектуальной собственности, технологическая поддержка, помощь в экспорте товаров, развитие социального предпринимательства.

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# инвестиционное агентство , предпринимательство

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