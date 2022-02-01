На выставке "Не то пальто" тюменцы узнают о направлениях театрального центра "Космос"

| Фото: предоставлено Машей Хайбуллиной | Фото: предоставлено Машей Хайбуллиной

Выставка арт-объектов "Не то пальто", посвященная направлениям деятельности Молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени на 2022 год, открылась в холле креативного пространства.

Здесь можно увидеть шесть арт-объектов в виде пальто. На них можно узнать, что такое спектакль-променад, как соприкасаются театр и наука, что значат слова новые медиа.

"С какими-то направлениями деятельности зрители знакомы, с какими-то – нет. Поэтому решили подойти с образовательной составляющей. Мы ставим не только спектакли, но и создаем перформативно-исследовательские проекты, так как в этом году активно сотрудничаем с учеными. Есть как постановки для одного зрителя, так и цифровые, медиа-спектакли", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

В ближайшее время рядом с пальто разместят панно, благодаря которому можно понять, какой именно театр подходит зрителю. Посетитель должен поднести руку, после на арт-объекте загорятся буквы и выпадет название одного из направлений деятельности.

По словам руководителя художественного отдела "Космоса", посетители смогут "примерить" на себя пальто разных жанров и направлений. Ознакомившись с определениями, кто-то может сказать: "Не то пальто", если ему не подойдет определенный театр. Отсюда и пошли идея и название выставки.

Посетить экспозицию можно до 2 марта – Дня рождения космоса. Возможно, будет реализован интерактив со зрителями, например, желающим предложить порисовать на пальто. Арт-объекты будут использовать на протяжении года, чтобы знакомить горожан с трендами и направлениями. После их планируют сдать на переработку. Как отметила Маша Хайбуллина, в МТЦ "Космос" стараются делать декорации из экологичных материалов.

Инна Пахомова