Команды из десяти районов Тюменской области включились в проект акселерации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй поток проекта "Акселерация муниципальных команд" стартовал в Тюменской области. Его инициировала советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.

Участвуют десять районов региона, наставниками-трекерами - стали девять человек. Это специалисты в сфере экономики и предпринимательства, представители инвестиционного агентства. Они помогают участникам активизировать инвестиционную работу в районе и сформировать список конкретных проектов для реализации.

Управленец, бизнес-тренер, автор курсов для руководителей предприятий Светлана Худякова направляет тобольскую команду. Первые встречи прошли в онлайн-формате.

"Мы обсуждали, пойти по нескольким направлениям, первоочередным для развития области, или выбрать одно. Например, сосредоточиться на туризме, - рассказала она. - В составе тобольской команды - специалисты разных подразделений, они уже посмотрели, какие проекты взяли бы в акселератор, чтобы придать им ускорение. Моя задача - поддерживать участников и помогать им, но не принимать за них решения. Я становлюсь трекером во второй раз, это интересный опыт".

Участниками акселератора, кроме Тобольска, являются Ялуторовск, Уватский, Ярковский, Абатский, Исетский, Вагайский, Ялуторовский районы, Голышмановский и Заводоуковский городские округа. По сравнению с первым потоком, число участников выросло вдвое.

Первопроходцами стали пять территорий - Казанский, Сладковский, Тобольский, Ишимский районы и Ишим - муниципалитеты, где в 2021 году сформирован инвестиционный профиль. По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, за 60 дней участники показали результат и выразили готовность попасть в новый сезон проекта.

"Нашей целью была разработка алгоритма межведомственного взаимодействия при сопровождении инвестпроектов. По итогам программы акселерации 12 инвестпроектов Ишимского района завершены и перенесены в раздел реализованных. В целом в 2021 году исполнено 14 проектов на сумму более 307 миллионов рублей, создано 47 рабочих мест. В этом году задача команды - увеличить количество проектов, включенных в региональный реестр, и нарастить объем инвестиций", - говорит глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

По словам инициатора проекта Ольги Езикеевой, опытом тюменцев заинтересовались другие регионы. Им необходима методологическая помощь для запуска аналогичных акселераторов на своей территории.

"Это регионы, сформировавшие инвестиционные профили. Дело в том, что у глав муниципалитетов - свои текущие задачи, и инвестиционная деятельность для них может не быть приоритетной, они не знают, как работать с бизнесом, инвестиционными проектами, не имеют соответствующей команды. Акселератор решает этот вопрос", - считает Ольга Езикеева.

В Тюменской области второй поток проекта запущен 11 февраля, он завершится в середине апреля.

Татьяна Ковалева