В Тюменской области закрыты 33 дошкольные группы из-за высокой заболеваемости
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
33 группы в 16 детских садах Тюменской области закрыты из-за высокой заболеваемости. Количество детей в закрытых группах - 872.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
В Тюмени закрытых групп в детских садах нет.
В региональном департаменте образования и науки пояснили, что образовательный процесс в отдельных классах школ или группах детсадов приостанавливается только при отсутствии 20% и более детей по причине болезни.
Любовь Голышева