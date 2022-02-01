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В Тюменской области закрыты 33 дошкольные группы из-за высокой заболеваемости

Общество, 14:57 16 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 группы в 16 детских садах Тюменской области закрыты из-за высокой заболеваемости. Количество детей в закрытых группах - 872.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени закрытых групп в детских садах нет.

В региональном департаменте образования и науки пояснили, что образовательный процесс в отдельных классах школ или группах детсадов приостанавливается только при отсутствии 20% и более детей по причине болезни.

Любовь Голышева

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# детские сады , заболеваемость

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