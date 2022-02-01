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Тюменцев приглашают на турнир по дартсу к 23 февраля

Общество, 17:48 16 февраля 2022

Dipol FM | Фото: Dipol FM

Третий турнир по игре в дартс ко Дню защитника Отечества проведет радиостанция Dipol FM в "Бульвар бар" (ул. Герцена, 63) 24 февраля в 19 часов.

В турнире наряду с посетителями бара принимают участие ведущие Dipol FM. Победителей ждут призы от партнеров и радиостанции.

Чтобы стать участником турнира, нужно позвонить по телефону +7 (3452) 66-63-30 и забронировать столик. Те, кто не успеют сделать это до 24 февраля, смогут зарегистрироваться на турнир в день проведения.

Слушайте радиостанцию Dipol FM на частоте 105,6 fm и выигрывайте!

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# дартс , День защитника Отечества , радио

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