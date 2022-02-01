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Тюменские компании-экспортеры могут воспользоваться путеводителями по Дании

Экономика, 19:00 16 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путеводители для российских бизнесменов по королевству Дании и входящих в его состав автономных регионов – Фарерским островам и Гренландии - разработало Торговое представительство РФ в Дании.

В документах отражены данные о состоянии внутренних рынков Дании, объемах и направлениях внешней торговли, структуре товарооборота с Россией. Здесь же можно найти информацию о крупнейших компаниях страны, конгрессно-выставочных мероприятиях. Отдельное внимание уделено техрегламентам, сертификации, тарифным и нетарифным ограничениях на импорт товаров из России.

Помимо этого путеводители содержат контактную информацию органов государственной власти Дании, российских заграничных учреждений в стране, а также ряд полезных ссылок на статистические и страноведческие ресурсы.

Напомним, Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Дания оказывает содействие развитию двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Одна из ключевых задач - развитие промышленной кооперации российских и датских предприятий, встраивание отечественных компаний в глобальные производственные цепочки.

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# Дания , предпринимательство

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