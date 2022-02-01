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В Тобольске санитара психиатрической больницы за избиение пациента отправили в колонию

Происшествия, 11:15 17 февраля 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Санитара психиатрической больницы, избившего пациента, осудили в Тобольске, сообщает региональная прокуратура.

Осенью 2020 года 46-летний сотрудник больницы вместе с одним из пациентов избил пациента психиатрического стационара, находившегося на лечении. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение, где перенес экстренную операцию и в течение нескольких дней находился в коме.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее пациент психиатрической больницы, принимавший участие в избиении потерпевшего, был направлен на принудительное стационарное лечение.

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# избиение , психиатрический диспансер

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