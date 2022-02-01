В Ишиме в 2022 году увеличат бюджетные расходы на соцвыплаты, ремонт школ и благоустройство

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Доходная часть городского бюджета Ишима в 2022 году увеличивается на 65 млн рублей, расходная - почти на 203 млн рублей. Вопрос корректировки бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 года рассмотрели на внеочередном заседании Ишимской городской думы, сообщает администрация города.

Расходы, в первую очередь, направят на социальные выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Будут профинансированы разработка проектной документации на строительство КНС в Ишиме, выполнение работ по объекту "Создание пешеходных зон на улицах Пушкина и Максима Горького и благоустройство сквера возле Дома культуры, строительство резервуара чистой воды на ул. Калинина, реконструкция резервуара чистой воды насосной станции третьего подъема, строительство водовода в границах улиц Шаронова – Ершова – Заводской.

Средства также пойдут на реставрацию объектов культурного наследия: женской гимназии и Дома купца Перминова, на переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, в 2022 году на средства городского бюджета будет выполнен ремонт фасада школы № 7, ремонт в помещении спортивной школы, капитально отремонтируют пол на двух этажах школы № 8, в это же образовательное учреждение приобретут полигон для молодежных роботехнических соревнований.

Уточненные плановые назначения бюджета города на 2022 год составят по доходам – 3,4 млрд рублей, по расходам – 3,6 млрд рублей. Дефицит бюджета - 244,5 млн рублей.