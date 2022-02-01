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Международный конкурс #НеМагия проходит в четырех творческих номинациях

Общество, 08:31 21 февраля 2022

организаторов конкурса #НеМагия | Фото: организаторов конкурса #НеМагия

Bтopoй международный творческий конкурс #НеМагия продолжает прием заявок до 15 апреля. Конкурс посвящен творческому осмыслению позитивной роли новых технологий и инноваций в жизни людей. К участию приглашают авторов любого возраста, независимо от региона и страны проживания, сообщают организаторы.

В этом году темой конкурса являются здоровье человека и влияние на него технологических инноваций в сфере медицины, фармацевтики, ЗОЖ, профилактики заболеваний.

Конкурсные работы будут оцениваться по четырем номинациям: "Изобразительное искусство", "Мультимедиа", "Реклама и PR", "Фотография".

Для участия необходимо подписаться на группу Вконтакте и оформить заявку на официальном сайте конкурса. На сайте можно ознакомиться с положением конкурса и списком технологий-примеров.

Итоги конкурса подведут 17 мая 2022 гoдa. Победители будут награждены VR-шлемами Oculus Quest, планшетными компьютерами, умными часами. Для победителей и призеров конкурса будет организована виртуальная экспозиция.

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# конкурс , творчество

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