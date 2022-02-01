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Владимир Якушев: возгорания в лесах необходимо ликвидировать в течение суток

Политика, 19:20 17 февраля 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

При подготовке к пожароопасному сезону нужно сосредоточиться на межведомственном взаимодействии. Такую задачу поставил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время рабочей встречи с начальником департамента лесного хозяйства по УФО Олегом Сандаковым.

В прошлом году на землях лесного фонда округа зафиксировано 4 тыс. 299 пожаров общей площадью 353 тыс. га. Ущерб от возгораний и затраты на тушение превысили 4 млрд рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение об увеличении с 2022 года ежегодного объема субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров. Так, объем средств регионам УФО в 2022 году увеличится почти вдвое и составит 1 млрд 305,6 млн рублей.

Ряд мер для исправления ситуации с лесными пожарами приняло и федеральное правительство. В частности, предусмотрена обязанность арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. Кроме того, внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые запрещают предоставлять субсидии производителям сельскохозяйственных товаров, допустившим нарушения требований пожарной безопасности на землях сельхозназначения.

В рамках национального проекта "Экология" за счет средств федерального бюджета закуплено более 2 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Обеспеченность регионов УФО необходимой техникой составляет 95 %.

"Система обнаружения пожаров должна работать максимально эффективно, нужно стремиться к ликвидации обнаруженного возгорания в течение первых суток", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , лесные пожары , Олег Сандаков

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