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Тюменцы услышат сирены 2 марта

Общество, 12:11 18 февраля 2022

72.mchs | Фото: 72.mchs

Систему оповещения населения проверят в Тюмени. Техническая проверка работоспособности автоматизированной системы пройдет 2 марта, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

С 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут услышав сигнал, необходимо включить радио или телевещание и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Звук сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы передадут информацию о ситуации и рекомендации.

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