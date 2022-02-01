Тюменцы услышат сирены 2 марта

| Фото: 72.mchs | Фото: 72.mchs

Систему оповещения населения проверят в Тюмени. Техническая проверка работоспособности автоматизированной системы пройдет 2 марта, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

С 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут услышав сигнал, необходимо включить радио или телевещание и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Звук сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы передадут информацию о ситуации и рекомендации.