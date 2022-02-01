Пятеро тюменцев стали экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Пятеро представителей Тюменской области вошли в число экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов. Это Мария Федоренко, Сергей Ивашишин, Ирина Мустыгина, Светлана Семченко, Иван Карачев. Трое из них — работники молодежных пространств, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Мария Федоренко - руководитель молодежных проектов Тюменской области, социальный продюсер; Ирина Мустыгина - руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени; Иван Карачев - программный продюсер молодежных проектов Тюменской области. Ирина и Иван впервые будут оценивать проекты грантовых конкурсов от Росмолодежи. У Марии уже есть опыт: она входит в состав совета Всероссийского конкурса с 2018 года.

"Мне нравится, что я могу передавать участникам грантовых конкурсов свой опыт создания и ведения проектов, делиться идеями, которые могут помочь. Экспертный совет — очень хорошая площадка для общения с регионами. Считаю, что специалисты молодежной политики Тюменской области — люди с большим опытом работы с молодежью, они могут прокачать проекты разных направлений", — рассказала руководитель молодежных проектов Тюменской области и социальный продюсер Мария Федоренко.

В общей сложности в состав экспертного совета вошли 640 человек. Они будут проводить независимую оценку проектов, представленных на грантовые конкурсы Росмолодежи.