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Ялуторовский экскурсовод Светлана Хараськина: профессия гида - это возможность узнать о своем крае

Общество, 09:09 21 февраля 2022

МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска

Работа экскурсовода в Ялуторовске - это возможность узнать много нового о сибирском крае и культуре русского народа, считает гид Светлана Хараськина. 21 февраля она отмечает профессиональный праздник - международный День экскурсовода.

"Быть экскурсоводом в Ялуторовском остроге особенно интересно. Это место, которое связано с историей нашего края, где царит невероятная атмосфера и каждый уголок связан с прошлым. Здесь работают интересные, творческие люди, влюбленные в свое дело", - считает она.

Приятным рабочим моментом Светлана Хараськина называет положительный отклик туристов, которые благодарят за интересную и познавательную экскурсию.

"Я рада, когда они отмечают, что узнали что-то новое. Всегда рада делиться уникальной информацией с экскурсантами", - говорит гид.

В профессиональный праздник Светлана Хараськина обратилась к своим коллегам с пожеланиями крепкого здоровья и творческих успехов.

Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

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# экскурсии , экскурсоводы , Ялуторовский острог

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