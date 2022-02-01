Ялуторовский экскурсовод Светлана Хараськина: профессия гида - это возможность узнать о своем крае

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска

Работа экскурсовода в Ялуторовске - это возможность узнать много нового о сибирском крае и культуре русского народа, считает гид Светлана Хараськина. 21 февраля она отмечает профессиональный праздник - международный День экскурсовода.

"Быть экскурсоводом в Ялуторовском остроге особенно интересно. Это место, которое связано с историей нашего края, где царит невероятная атмосфера и каждый уголок связан с прошлым. Здесь работают интересные, творческие люди, влюбленные в свое дело", - считает она.

Приятным рабочим моментом Светлана Хараськина называет положительный отклик туристов, которые благодарят за интересную и познавательную экскурсию.

"Я рада, когда они отмечают, что узнали что-то новое. Всегда рада делиться уникальной информацией с экскурсантами", - говорит гид.

В профессиональный праздник Светлана Хараськина обратилась к своим коллегам с пожеланиями крепкого здоровья и творческих успехов.