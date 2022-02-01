Незаконную добычу осетров и нельмы на Ямале пресекли сотрудники ФСБ России и полиции

| Фото: ФСБ России | Фото: ФСБ России

Незаконную добычу ценных пород рыб: осетра, муксуна, чира, нельмы пресекли сотрудники ФСБ России по Тюменской области совместно с ямальскими полицейскими. На производственной базе злоумышленников изъят нелегальный улов на сумму около 69 млн рублей.

"В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ЯНАО пресечена деятельность группы граждан РФ, подозреваемых в осуществлении по предварительному сговору незаконной добычи водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы указанная группа осуществляла незаконный вылов рыб ценных пород (осетр, муксун, чир, нельма).

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Наказание предусматривает санкцию в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.