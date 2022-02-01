Снегозадержание проводят аграрии Сладковского района
Сельхозпроизводители Сладковского района вышли на снегозадержание - комплекс мер для накапливания снега на полях и пашнях.
Как сообщает администрация муниципального образования, в связи со сложными климатическими условиями 2021 года, зафиксировано критическое минимальное наличие влаги в верхних слоях плодородного слоя. Снегозадержание спасает растения от вымерзания и увеличивает запасы почвенной влаги.
Сельхозтоваропроизводители района продолжают подготовку к проведению весенних полевых работ, готовность техники, задействованной на посевных работах, составляет на 18 февраля 93 %.
Хозяйства района проводят подработку семян по доведению до кондиции. Производится поставка минеральных удобрений на площадки хранения.