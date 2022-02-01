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Снегозадержание проводят аграрии Сладковского района

Общество, 17:49 18 февраля 2022

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Сельхозпроизводители Сладковского района вышли на снегозадержание - комплекс мер для накапливания снега на полях и пашнях.

Как сообщает администрация муниципального образования, в связи со сложными климатическими условиями 2021 года, зафиксировано критическое минимальное наличие влаги в верхних слоях плодородного слоя. Снегозадержание спасает растения от вымерзания и увеличивает запасы почвенной влаги.

Сельхозтоваропроизводители района продолжают подготовку к проведению весенних полевых работ, готовность техники, задействованной на посевных работах, составляет на 18 февраля 93 %.

Хозяйства района проводят подработку семян по доведению до кондиции. Производится поставка минеральных удобрений на площадки хранения.

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# Сладковский район

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