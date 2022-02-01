Социально ориентированные некоммерческие организации Тюменской области поборются за грант губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй конкурс грантов губернатора для СО НКО пройдет в Тюменской области, общий размер грантового фонда в 2022 году увеличен на 13 млн и составит 49 млн рублей, сообщает региональный департамент социального развития.

Как и в 2021 году, конкурс организован на условиях равного софинансирования из областного и федерального бюджетов. 24,5 млн рублей предоставит фонд президентских грантов, который уже издал приказ о выделении Тюменской области гранта президента Российской Федерации.

Напомним, впервые конкурс грантов губернатора Тюменской области прошел в 2021 году. Поддержку на реализацию по итогам независимой экспертизы получили 43 проекта.

По итогам второго конкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты от 200 тыс. до 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов по шести направлениям, таким как социальное обслуживание и защита граждан, поддержка проектов в области науки и другим. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 июня 2022 года.

Объявление о конкурсе, информацию о сроках приема заявок разместят на официальном сайте, в официальных сообществах департамента социального развития Тюменской области в марте 2022 года. Положение о втором конкурсе грантов губернатора на развитие гражданского общества размещено на сайте в разделе "Документы". Заявку на грантовый конкурс, так же, как и в прошлом году, необходимо будет заполнить в онлайн-формате на сайте.