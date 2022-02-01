Двое человек погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летний водитель автомобиля Mazda погиб на месте аварии на 324-м км трассы Тюмень – Омск в Абатском районе 18 февраля. Его 54-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Renault Logan, выехав на встречную полосу на трассе, столкнулся с автомобилем Mazda.

"Еще двое пассажиров Mazda – 25-летний молодой человек и 24-летняя девушка – ранены. Также пострадал 38-летний водитель автомобиля Renault, житель села Абатское", – рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.