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Двое человек погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 16:13 18 февраля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летний водитель автомобиля Mazda погиб на месте аварии на 324-м км трассы Тюмень – Омск в Абатском районе 18 февраля. Его 54-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Renault Logan, выехав на встречную полосу на трассе, столкнулся с автомобилем Mazda.

"Еще двое пассажиров Mazda – 25-летний молодой человек и 24-летняя девушка – ранены. Также пострадал 38-летний водитель автомобиля Renault, житель села Абатское", – рассказали в ГИБДД.

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Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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