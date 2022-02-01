Избившему собутыльника тоболяку грозит до восьми лет колонии

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тобольске задержан местный житель. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области

В дежурную часть полиции Тобольска поступило сообщение от сотрудников медучреждения о 27-летнем пациенте с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что потерпевший с приятелем распивал алкоголь в подъезде многоквартирного дома. На шум вышла жительница одной из квартир и сделала мужчинам замечание.

Один из них попросил своего товарища слезть с подоконника, но тот ему грубо ответил, тогда подозреваемый схватил друга за одежду, уронил на пол и начал избивать.

Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. 43-летний житель микрорайона Сумкино был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свою вину он признал, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.