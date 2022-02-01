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Тюменцев приглашают стать амбассадорами арт-кластера "Таврида"

Общество, 13:44 20 февраля 2022

tavrida.art | Фото: tavrida.art

Конкурсный отбор в программу "Амбассадоры Тавриды" стартовал в России.

Молодые тюменские деятели культуры, искусств и креативных индустрий смогут присоединиться к команде организаторов, получить успешный кейс в свое портфолио и стать частью творческого комьюнити страны.

Стать амбассадором могут участники, волонтеры, координаторы, эксперты или организаторы проектов арт-кластера "Таврида" предыдущих лет в возрасте от 20 до 35 лет. Отбор пройдет в несколько этапов — претендентам необходимо записать видеоинтервью, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование. Лучшие участники программы по результатам пяти первых месяцев станут соорганизаторами проектов "Тавриды" в 2022 году.

Лучшим участникам программы "Амбассадоры Тавриды" предложат официальное трудоустройство на "Тавриде". Те, кто захочет развиваться в родных городах, получат предложения о работе в молодежных проектах своих регионов.

Подать заявку можно до 28 февраля 2022 года на сайте tavrida.art, сообщает Мегатюмень.

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# форум Таврида

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