Ночную аварию с четырьмя пострадавшими в Тюмени устроил начинающий водитель

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За рулем машины ВАЗ-2112, которая въехала в ограждение на ул. Мельникайте в Тюмени ночью 21 февраля, находился 22-летний молодой человек с водительским стажем в один месяц и 19 дней.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Информация об аварии неподалеку от дома № 123 на ул. Мельникайте поступила в 2 часа ночи.

"Опрокинулся на крышу и въехал в ограждение автомобиль ВАЗ-2112. Пострадали четыре человека. У водителя, по предварительным данным, несколько переломов, травматический шок. Пострадали также двое пассажиров 19 и 20 лет, 20-летняя пассажирка. У них различные травмы", – добавила Анжела Борисова.

Известно, что двоих пострадавших деблокировали из транспортного средства сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Состояние автомобилиста оценят позже по анализам проб, взятых в медицинском учреждении. По предварительной информации, молодой человек не выдержал безопасную скорость.

Инна Пахомова