Житель Тюменской области выдумал опытного адвоката, чтобы получить деньги

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30-летнего безработного жителя с. Каскара, подозреваемого в мошенничестве, задержали полицейские, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

В полицию обратился 35-летний житель Ярковского района, который рассказал полицейским, что мужчина похитил у него восемь тысяч рублей под предлогом оплаты услуг адвоката. "Ранее заявитель рассказал подозреваемому, что у него имеются проблемы. Тогда злоумышленник предложил ему обратиться к его опытному "адвокату", которого на самом деле у подозреваемого не было. Через пару дней житель села Каскара Тюменского района перезвонил заявителю и сказал, что "адвокат" согласился ему помочь и ему необходимо перевести деньги", — рассказали в тобольской полиции.

Житель Ярковского района перевел на банковский счет, который продиктовал злоумышленник, взятые в долг деньги. После собеседник перестал выходить на связь.

В отделе полиции злоумышленник признал вину. Кроме того, выяснилось, что он находится в розыске. Ранее мужчина не являлся на судебные заседания для рассмотрения возбужденного ранее в отношении него уголовного дела по факту мошенничества. Так, задержанный похитил 11 тыс. у жительницы дер. Аксурки, пообещав купить ей трех поросят.

Злоумышленник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.