Александр Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади Тюмени и к мерориалу на Площади памяти накануне Дня защитника Отечества.

В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук, начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко, руководители правоохранительных структур региона.

Собравшиеся почтили память воинов всех времен, павших за Отечество, минутой молчания.