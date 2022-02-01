Александр Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени
ИА "Тюменская линия"
Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади Тюмени и к мерориалу на Площади памяти накануне Дня защитника Отечества.
В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук, начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко, руководители правоохранительных структур региона.
Собравшиеся почтили память воинов всех времен, павших за Отечество, минутой молчания.