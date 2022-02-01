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Александр Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени

Политика, 12:12 22 февраля 2022

ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади Тюмени и к мерориалу на Площади памяти накануне Дня защитника Отечества.

В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук, начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко, руководители правоохранительных структур региона.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Собравшиеся почтили память воинов всех времен, павших за Отечество, минутой молчания.

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# Александр Моор , Вечный огонь , День защитника Отечества

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