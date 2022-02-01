Продолжается набор абитуриентов для обучения в академиях и институтах ФСБ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области продолжает набор кандидатов, желающих поступить на учебу в профильные образовательные организации по программам высшего и среднего профессионального образования.

Ведомственные образовательные организации, академия ФСБ России, пограничные институты расположены в Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане, Хабаровске и Ставрополе. Пройти обучение можно по следующим специальностям: "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Пограничная деятельность", "Специальные радиотехнические системы", "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения". Срок обучения - от 2 до 5 лет.

Во время обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении, после окончания 1 курса заключают контракт о прохождении военной службы и получают ежемесячное денежное содержание. Время обучения в институте засчитывается в срок военной службы. Выпускникам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается воинское звание, выдается диплом государственного образца, также гарантировано трудоустройство.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не проходившие военную службу в армии, в возрасте от 16 до 22 лет включительно, если человек отслужил в армии, то возрастной ценз увеличивается до 24 лет. Контактный телефон +7 (3452) 29-26-24.