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Курсантов ТВВИКУ поздравили с Днем защитника Отечества праздничным концертом

Общество, 16:22 23 февраля 2022

"Комсомольская правда - Тюмень" | Фото: "Комсомольская правда - Тюмень"

Праздничный концерт прошел для офицеров и курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

Выступили военный оркестр и хор курсантов ТВВИКУ, Хоровая капелла и ансамбль народного танца "Зори Тюмени" Тюменской филармонии, цирковая студия "Икар", фольклорный ансамбль "Росстань", вокальный ансамбль "Матрица", сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

"Мы помним этот праздник, когда он еще был праздником всех военных – Днем Советской армии и Военно-морского флота. Сейчас он называется Днем защитника Отечества, но тем не менее этот праздник у всех у нас в сердцах. Это праздник в ознаменование тех больших дел, которые ежедневно, еженедельно, ежегодно выполняют военные люди", - сказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Состоялась торжественная церемония награждения: служащим вручили медали за воинскую доблесть I, II и III степеней.

"Защищать Родину – это большая честь. Не важно, военный ты или гражданский. Важно то, насколько ты полезен своей Родине и тем, кто живет рядом с тобой. Можно защищать семью, друзей близких – это тоже очень важно. Главное, быть сплоченными и готовыми прийти на выручку в трудную минуту", – считает курсант Михаил.

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# День защитников Отечества , ТВВИКУ

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