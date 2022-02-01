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В Тюмени откроется выставка начинающих архитекторов-дизайнеров

Общество, 08:21 25 февраля 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Выставка работ учащихся архитектурно-художественных классов Центра архитектурной подготовки Института архитектуры и дизайна ТИУ "Архитектор-дизайнер: путь к профессии" откроется в конференц-зале Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 1 марта, сообщает Центральная городская библиотека.

В экспозиции представлены творческие и курсовые работы по основам архитектуры, композиции, рисунку и живописи, декоративно-прикладному искусству, демонстрирующие процесс развития и творческого становления учащихся, постепенный рост их профессиональных навыков и формирование своего стиля в процессе обучения.

Будущие специалисты работали под руководством педагогов – практикующих архитекторов, дизайнеров, художников, членов Союза архитекторов, Союза дизайнеров и Союза художников России.

Выставка будет работать до 27 апреля в часы работы центра. Необходима предварительная запись по телефонам: 26-43-34, 26-40-02 или заявка на посещение на сайте Централизованной библиотечной системы города Тюмени. Санитарно-гигиеническая маска обязательна.

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# архитектура , выставка , дизайн

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