В Тюменском районе при возгорании кровли в здании магазина никто не пострадал

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание кровли в здании магазина потушили пожарные в п. Новотарманский Тюменского района 24 февраля. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании на ул. Школьной поступило в 9 часов 33 минуты. На место вызова прибыли 10 пожарных и три спецмашины. Им удалось оперативно остановить распространение пламени. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.