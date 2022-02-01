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В тюменском "Космосе" пройдет читка книги Владимира Бибихина "Лес"

Общество, 09:01 27 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники ридинг-клуба в МТЦ "Космос" прочтут книгу Владимира Бибихина "Лес". Так начнется первый этап реализации проекта "Лес" Бориса Павловича в Тюмени, сообщает театральный центр.

Чтение книги пройдет под руководством организатора лаборатории симультанного перформанса SIM_V Lab, кандидата философских наук Германа Преображенского.

"Набираем будущих участников для создания своих творческих работ любого формата по мыслям и идеям Владимира Бибихина. На первом этапе знакомства – ридинг-клубе - вы узнаете биографию и мировоззрение автора, по философии которого поставлены спектакли и перфомансы", - говорят организаторы проекта.

Событие пройдет 4 марта, начало в 19 часов. Ссылка для регистрации здесь.

Возрастное ограничение: 18+.

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# МТЦ Космос

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