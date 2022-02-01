Школу современного зрителя "Лес" откроет молодежный театральный центр "Космос"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Школу современного зрителя "Лес" откроет молодежный театральный центр "Космос" в начале марта. Это согласованный с Борисом Павловичем проект, который станет резиденцией "Леса" в Тюмени, войдет в его общую структуру.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала менеджер проекта Оксана Сысоева.

""Лес" - это такой открытый театральный проект, созданный Борисом Павловичем в Санкт-Петербурге. Здесь каждый может сделать свой спектакль, так или иначе связанный с текстами философа Владимира Бибихина. Все они вместе складываются в один метаспектакль, который и есть "Лес"", - говорит Оксана.

Попасть в проект могут все желающие вне зависимости от театрального опыта. Реализация проекта начнется в марте с ридинг-клуба, в апреле пройдет постановочная деятельность. Лучшие работы попадут на официальный сайт проекта "Лес" и получат возможность участия в обменных гастролях с питерским "Лесом".

"Мы привлекаем зрителей, которым интересна философия вообще или философия Бибихина, которым интересен театр и его взаимодействие с наукой, а также тех, кто просто любит читать и говорить, и, конечно, тех, кто хочет попробовать создать собственное художественное высказывание", - резюмировала руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

И еще важный момент - те, кто будет посещать образовательные мероприятия в МТК "Космос" в течение года, могут стать экспертом Шоу-кейса тюменских театров.

Анжела Лебедева