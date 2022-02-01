Ишимским школьникам расскажут, чем опасно повышенное давление

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Обучающая акция "Я - дежурный по здоровью" пройдет в 10 школах города Ишима. Медработники расскажут ученикам 5–7 классов, что такое гипертония, каковы нормальные показатели артериального давления и как правильно его измерять.

Фельдшеры Областной больницы № 4 уже провели образовательное мероприятие в шести образовательных учреждениях города. Полученные знания ребята могут донести до своих взрослых родственников, которые не всегда следят за своим артериальным давлением, которое за пределами нормальных показателей становится причиной инфарктов и инсультов, говорят в пресс-службе больницы.