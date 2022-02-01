Театр "Ангажемент" представит тюменцам премьеру спектакля "Вий"

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Премьеру спектакля "Вий. Легенда" по повести Николая Гоголя покажет театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко 18, 19 и 20 марта, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Режиссер постановки Ринат Кияков покажет свою версию мистической повести "Вий", которая входит в списки лучших классических произведений мировой литературы.

"Что же остается театру? Каждый раз препарировать текст, пытаясь выразить историю противостояния живого и мертвого сегодняшним сценическим языком. Отпевание панночки – лишь фон спектакля, в центре его – частная история человека – Хомы Брута, ведущего тяжелый, мучительный диалог с самим собой, с собственной душой, живущего в постоянном ожидании смерти. В результате борьбы с темной, неумолимой силой – дочкой пана - главный герой теряет свое тело, но его высвободившаяся душа воскресает во всей беззащитности и одиночестве перед лицом смерти", - сообщает театр.

Режиссер Ринат Кияков уже ставил в "Ангажементе" спектакль "Дама с собачкой", который в 2021 году стал участником Международного фестиваля "Мелиховская весна".