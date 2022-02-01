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Авиакомпания Utair отменила рейсы в восемь южных город России

Общество, 15:56 24 февраля 2022

Utair | Фото: Utair

Авиакомпания Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры, купившие билеты в этих направлениях, могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.

Напомним, Росавиация заявила об ограничении полетов на юг России, 12 аэропортов прекратили работу до 2 марта.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе аэропорта Рощино, они ожидают от остальных авиакомпаний писем о введении ограничений на полеты из Тюмени в южные города страны. Пока таких сообщений не поступало. Всего около 50 компаний сотрудничают с тюменским аэропортом.

Вся информация об отмене полетов будет отражена на табло.

Анжела Лебедева

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# UTair , авиаперевозки

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