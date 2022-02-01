Под Тюменью молодой мужчина без прав врезался в дерево и погиб

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли на дорогах Тюменской области 23 февраля, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ночью на 1-м км Старотобольского тракта автомобиль Toyota въехал в дерево. 35-летний водитель не имел права управления транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице.

На 123 км федеральной автодороги Курган - Тюмень автомобиль "Лада Ларгус" сбил 28-летнюю жительницу Ялуторовского района. Предварительно, она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Обстоятельства выясняются. Девушка скончалась на мете ДТП, машина съехал в кювет.