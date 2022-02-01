Андрей Степанов: кровопролитие в ЛНР и ДНР нужно было прекращать

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжавшееся долгие восемь лет кровопролитие в Луганской и Донецкой народных республиках нужно было прекращать. Такое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

"Я не политик, я работаю с детьми. Я, безусловно поддерживаю главу государства, как гражданин. Мне кажется что наш президент очень полно и исчерпывающе все объяснил и с исторической, и с гуманитарной точки зрения, - заявил Андрей Степанов в интервью корреспонденту издания "Тюменская область сегодня"

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны отметил, что силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта.

"Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Всё напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами", - подчеркнул глава государства.