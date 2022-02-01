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Предприниматели Тюменской области пожаловались прокурору на дороги и ЖКХ

Общество, 11:45 25 февраля 2022

epp.genproc.gov.ru | Фото: epp.genproc.gov.ru

С вопросами обустройства дорог в селах и содержания объектов коммунального хозяйства обратились предприниматели Тюменской области к прокурору региона Владиславу Московских. Прием прошел в формате видео-конференц-связи 24 февраля, сообщает надзорное ведомство.

Проблемы, которые обозначили предприниматели прокурору области, касались работы правоохранительных органов, судебных приставов-исполнителей, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Затронуты условия организации в городе проката электрических самокатов.

Отметим, что в мероприятии участвовали глава города Руслан Кухарук, уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков и другие.

Глава надзорного ведомства заслушал девять предпринимателей из Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска, Ишимского и Тюменского районов. По всем вопросам Владислав Московских дал срочные поручения, взял ход их исполнения под личный контроль.

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# предпринимательство , прием , прокуратура

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