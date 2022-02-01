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Два автобуса и "Газель" вызволили из снега тюменские пожарные

Происшествия, 11:11 25 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пять раз пожарные подразделения Тюменской области приходили на помощь автомобилистам на дорогах 24 февраля. Автомобили, попавшие в "ловушку", доставали из снега, кюветов, буксировали.

Утром в районе дер. Речкина на ул. Трактовой работники муниципального поста пожарной охраны буксировали автобус Scania из кювета при помощи троса.

В Нижней Тавде на ул. Первомайской сотрудники 138-й пожарно-спасательной части провели буксировку из кювета автобуса "ПАЗ".

"На 3-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в 20 часов сотрудники 111-й пожарно-спасательной части при помощи буксировочного троса доставали автомобиль "Газель", — добавил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области

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