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Мошенник выманил у жительницы Тобольского района 85 тысяч рублей

Происшествия, 12:45 25 февраля 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

85 тыс. рублей перевела телефонному мошеннику жительница Тобольского района. "Сотрудник" службы безопасности банка убедил женщину, что злоумышленники хотят снять деньги с ее счета, сообщает УМВД по Тюменской области.

Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая по просьбе мошенника зашла в онлайн-банк и перевела 85 тыс. рублей на чужой банковский счет. Как ей пояснил звонивший, деньги поступили на некий резервный счет.

Поняв, что что ее обманули, женщина прекратила телефонный разговор и обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , Тобольский район , уголовное дело

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