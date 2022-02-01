Мошенник выманил у жительницы Тобольского района 85 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

85 тыс. рублей перевела телефонному мошеннику жительница Тобольского района. "Сотрудник" службы безопасности банка убедил женщину, что злоумышленники хотят снять деньги с ее счета, сообщает УМВД по Тюменской области.

Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая по просьбе мошенника зашла в онлайн-банк и перевела 85 тыс. рублей на чужой банковский счет. Как ей пояснил звонивший, деньги поступили на некий резервный счет.

Поняв, что что ее обманули, женщина прекратила телефонный разговор и обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".